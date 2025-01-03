В Коми выросли налоговые вычеты для семей с детьми в 2 раза

Республика Коми >> Финансы >> 03.01.2025

С 2025 г. ежемесячные налоги для многодетных семей (на 2-го, 3-го, последующих детей) в 2 раза увеличились. Размер дохода вырос, поэтому и налоги увеличились до 450 тыс. руб. Несмотря на то, что это законно, становится жалко людей, который остро нуждаются в средствах, считают каждую копейку, но размер налога государство для них снизить не хочет.

Соответствующее изменение в Налоговый кодекс было принято в 2024 г. кабмином и вступило в силу с этого года. Министерство финансов подготовило поправки, учитывая предложения бизнеса, парламентариев, и среди них, видимо, не нашлось ни одной, которая бы улучшила положение многодетных семей.

Также закон повысил налоговые вычеты за 2-го ребенка (2800 руб.), 3-го и каждого последующего (6000 руб.). За первого ребенка налог прежний - 1400 руб.

Страховые пенсии проиндексировали на 7,3%. Средний размер - 24 тыс. руб. в месяц.

В случае превышения инфляция за 2024 г. утвержденного коэффициента индексации возможно дополнительное повышение пенсий для 37 млн пенсионеров по всей стране.





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