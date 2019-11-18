Более 50% муниципалитетов Коми запланировали превышающие доходы затраты

Республика Коми >> Финансы >> 27.01.2025

Из 20 районов и городов республики лишь 7 остановились на профицитных бюджетах в этом году. 4 муниципалитета запланировали бюджет с равенством расходов и доходов, чтобы выйти ноль.

Доход муниципалитетов на  начало года составил 49,39 млрд руб., что на 5,7% выше прошлогоднего показателя (46,71 млрд). Доходную часть увеличилась в 17 муниципалитетах. Самый крупный прирост у Воркуты (+762,6 млн), Усинска (+375,6 млн) и Усть-Куломского района (+427 млн). Снизились доходы в Ухте, Сыктывкаре, Усть-Вымском районе.

На 2,8 млрд руб. увеличились расходы муниципалитетов, с 47,45 млрд до 50,25 млрд. Нарастили расходную часть 18 муниципалитетов из 20, а больше всего Воркута (+697,9 млн), Усть-Куломский район (+419,2 млн), Усинска (+375,6 млн). Снизились расходы в Усть-Вымском районе и Сыктывкаре.

Дефицитный бюджет утвержден в 9 муниципалитетах, а наибольший показатель у Сыктывкара (514,9 млн руб.), Ухты (152 млн), Инты (100,3 млн). Доход Сыктывкара - 12,1 млрд руб., расход - 12,62 млрд. Второй по показателям город Ухта с 4,69 млрд и 4,84 млрд соответственно.





Рекомендуем по теме:

Долг муниципалитетов Коми увеличился

За 3 квартала бюджет Коми исполнен по поступлениям в сумме 64 млрд руб.

Раздельным сбором мусора охвачена треть Сыктывкара

Жители Коми меньше стали сберегать деньги

В Коми проживают 236 ветеранов ВОв

19 млрд 654 млн руб. поступили в бюджет Карелии за 2016 г. от налоговых и неналоговых доходов


Пешский животноводческий комплекс будет выпускать молочку высшего класса

В феврале в Архангельской области запустят новые низкопольные автобусы

Газетчики предложили выбирать «Человека года» в Архангельске путем лайков

В Коми выросли налоговые вычеты для семей с детьми в 2 раза

Петрозаводск подготовил программу на новогодние праздники

В Вологде состоялись гонки на радиоуправляемых машинках

В Архангельске открыта первая пешеходная переправа
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2025 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

https://arhpress.ru/medicine/6023-kak-otyskat-kazino-kotorye-realno-platyat.html

https://arhpress.ru/politics/4511-pochemu-vy-dolzhny-poprobovat-igrovye-avtomaty-na-smartfone.html

https://arhpress.ru/incidents/6528-osobennosti-igrovyh-avtomatov-ot-netent.html

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета