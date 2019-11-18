Более 50% муниципалитетов Коми запланировали превышающие доходы затраты

Из 20 районов и городов республики лишь 7 остановились на профицитных бюджетах в этом году. 4 муниципалитета запланировали бюджет с равенством расходов и доходов, чтобы выйти ноль.



Доход муниципалитетов на начало года составил 49,39 млрд руб., что на 5,7% выше прошлогоднего показателя (46,71 млрд). Доходную часть увеличилась в 17 муниципалитетах. Самый крупный прирост у Воркуты (+762,6 млн), Усинска (+375,6 млн) и Усть-Куломского района (+427 млн). Снизились доходы в Ухте, Сыктывкаре, Усть-Вымском районе.



На 2,8 млрд руб. увеличились расходы муниципалитетов, с 47,45 млрд до 50,25 млрд. Нарастили расходную часть 18 муниципалитетов из 20, а больше всего Воркута (+697,9 млн), Усть-Куломский район (+419,2 млн), Усинска (+375,6 млн). Снизились расходы в Усть-Вымском районе и Сыктывкаре.



Дефицитный бюджет утвержден в 9 муниципалитетах, а наибольший показатель у Сыктывкара (514,9 млн руб.), Ухты (152 млн), Инты (100,3 млн). Доход Сыктывкара - 12,1 млрд руб., расход - 12,62 млрд. Второй по показателям город Ухта с 4,69 млрд и 4,84 млрд соответственно.