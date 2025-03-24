20 тыс. руб. к 80-летию Победы в ВОв выплатят в Вологодской области

Вологодская область >> Финансы >> 24.03.2025

Губернатор Вологодчины Г. Филимонов рассказал о мере соцподдержки к круглой дате.

Вологжане немало потрудились для достижения Великой Победы, поэтому власти региона ввели единовременную выплату 20 тыс. руб. Ее можно получить инвалидам, участникам, вдовам погибших или умерших воинов ВОв, жителям блокадного Ленинграда, несовершеннолетним узникам концлагерей. Таких людей осталось очень мало, поэтому региональная казна не слишком пострадает. Даже по приблизительным подсчетам большинству людей, принимавших участие в ВОв должно быть около 100 лет. Увы, власти Вологодчины не приводят статистику, поэтому невозможно узнать, сколько в регионе людей, претендующих на выплату.
Перечисления начнутся в апреле.

Чтобы получить выплату нужно написать заявление, приложив к нему копию документа, удостоверяющего льготу. Его нужно отнести в отделение Центра социальных выплат. Центры соцобслуживания могут выехать на дом за заявлением, учитывая преклонный возраст получателей. Заявку можно оставить по номерам телефонов, размещенных на сайте Минсоцзащиты Вологодской области.





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