Каждый девятый трудящийся Коми назвает достойной зарплату свыше 200 тыс. руб.
2% работающего населения региона хотят зарабатывать 500 тыс. руб. в месяц.
Аналитики финмаркетплейса «Сравни», сайта hh.ru выяснили, чего ждут люди от работы, в том числе какую зарплату считают достойной.
Наиболее важным критерием выборе профессии считается личный интерес (81% респондентов), 35% назвали заработок, 20% - востребованность профессии. Для 14% важны бонусы, например, путешествия, допобразование, медстрахование, жилье. 14% берут во внимание советы близких, и этот показатель один из самых больших по стране. 5% ориентируются на результат теста по профориентации, и только 3% идут по стопам родителей.
69% хотят работать в профессии, которая высоко оплачивается. 51% респондентов имеют жизненный стандарт, и хотят достичь его благодаря профессии.
57% называют хорошей зарплатой 100 тыс. - 200 тыс. руб., 11% - 200 тыс. - 500 тыс., 18% - до 100 тыс., 2% - от 500 тыс.
Наиболее высокооплачиваемой профессией в Коми считается токарь со средней зарплатой 186 тыс. руб. Далее по популярности идет главврач со 180 тыс. и контролер техконтроля с 151 тыс.
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