Петрозаводску выделят 45 млн руб. на ремонт дорог

Республика Карелия >> Финансы >> 28.07.2025

Такое решение принято в рамках программы "Развития транспортной системы".

Город получит на восстановление дорог 45 млн руб. Минфин Карелии выделит деньги из Дорожного фонда.

На эти деньги планируют привести в порядок местные дороги, улучшить безопасность инфраструктуры пешеходов. Проектирование, ремонт, обслуживание дорог в текущем году обойдется в 175,1 млн руб.

Городские дороги в некоторых районах нуждаются в капитальном ремонте, так как имеют крупные трещины, выбоины и обвалы по краям. Ехать по ним - это квест для водителя, потому что можно в любой момент застрять или, что еще хуже, повредить машину. Ремонт таких дорог нужно проводить ежегодно, причем не только в центре Петрозаводска, но и на окраинах, которые обычно ждут своей очереди годами.

Нуждаются в ремонте и другие элементы дорожной инфраструктуры: тротуары, разметка, светофоры, знаки. В городе в рамках первого этапа программы «Петрозаводск пешеходный» уже провели капремонт тротуаров. Проделана масштабная работа, которая будет продолжена в 2026 г.





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