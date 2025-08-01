Мурманская область не попала в лидеры по выдаче «Арктической ипотеки»



В МО слабо выдаются льготные ипотеки. В других арктических регионах ситуация иная. В чем же проблема? Почему мурманчан не привлекает льготная программа?



Пока неутешительные показатели Росреестра по региону являются промежуточными, но уже дают пищу для размышлений.



На данный момент лучше всех «Арктическая ипотека» выдается в Красноярском крае, где уже выдано 5,2 тыс. пакетов. Архангельская область с НАО немного отстают с 4,9 тыс. 1,2 тыс. пакетов выдано в Ямало-Ненецком округе.



Программа «Дальневосточная и арктическая ипотека» за время существования дала жителям севера возможность получить 131 тыс. ипотек, из которых 12 тыс. получили жители Арктики.



За 5,5 лет действия программы на Дальнем Востоке зарегистрировано 118546 ипотек, за время „Арктической ипотеки“ — только 12744. Если сравнить эти показатели с прошлогодними, наблюдается рост на 7,3%, значит объединенная программа все же можно назвать эффективной. Но темпы роста не соответствуют плановым ожиданиям, возможность имеет смысл сделать ее более привлекательной.







