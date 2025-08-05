В Вологде почетные доноры получат увеличенные денежные выплаты

В 2025 г. размер выплаты - 18747, 77 руб. один раз в год. Эта сумма с индексацией. Если донор получил ранее выплату, ему положена доплата 541,13 руб.



«Почетный донор» - звание регулярно сдающих кровь. Оно присуждается лицам, сдавшим 40 раз кровь или 60 плазму. Звание дает право на получение мер поддержки, таких как ежегодный отпуск в нужное время года, получение без очереди медпомощь в государственных медучреждениях, покупку на работе или в учебном заведении без очереди льготных путевок в санатории на санаторно-курортное лечение.



В Вологодской области 156 человек получили в 2024 г. статус «Почетный донор», а всего в регионе их 7458 человек. Все они, а также доноры без этого статуса получают 648 руб. из федеральной казны и 500 руб. из городской за 2-ю и последующие сдачи. Размер выплаты сохранится в этом и следующем годах. Потом сумма может быть пересмотрена. Для здоровых людей донорство крови может стать неплохим подспорьем в бюджете, поэтому можно не только помогать нуждающимся, но и зарабатывать.