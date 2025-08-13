Минфин Карелии поделился информацией о часто встречающихся поддельных банкнотах

Республика Карелия >> Финансы >> 13.08.2025


На территории Северо-Западного округа реже стали выявлять случаи использования фальшивых денег.

З первое полугодие обнаружено 477 фальшивых монет и банкнот, что меньше на 26%, чем годом ранее за аналогичный период. Из них чаще всего встречались фальшивые банкноты по 5000 руб. (312 шт.) и 3000 руб.

Карельское управление Банка России сообщило, что количество подделок российской валюты сократилось за 4 года в 7 раз. Такая же тенденция есть по стране в целом. В 2024 г. подделок было очень много, а на 1 млн банкнот приходилась одна фальшивка.

В чем причина изменения показателя? В снижении популярности российского рубля и повышении финансовой грамотности населения. Теперь люди на берут сомнительные банкноты в магазинах, на рынках и во всех местах, где производятся расчеты. Если подлинность денег сомнительна, их надо отдавать в банк на бесплатную экспертизу. Но для этого нужно потратить кучу времени на очередь, на оформление документов и саму процедуру, поэтому для людей такое неудобство не вариант. Проверить банкноту, не имея спецоборудования тоже можно, но лишь по некоторым признакам, но гарантии на то, что это не подделка не будет.





