В Коми подешевели валидол и овощи

На прошлой неделе в магазинах Ухты, Сыктывкара и Воркуты было проведено исследование Комистата, которое выявило изменение цен на продукты и услуги.



Выросли цены на колбасы вареные, и теперь 1 кг. стоит до 524 руб., на 2,5% больше. Гречка подорожала на 2,2%, до 101 руб. Бананы стали дороже на 3,1% (159 руб. за 1 кг.), а яблок стали дешевле на 1,7% (217 руб.).



За 1 кг. томатов теперь просят 148 руб., что дешевле на 12%, нм месяцем ранее. Морковка и капуста подешевели на 10-11% (58 руб., 44 руб. соответственно). Свекла продается за 51 руб., репчатый лук — за 60 руб. Они стали дешевле на 7%. На 3,9% снизилась цена картофеля, который теперь продается за 58 руб.



Промтовары первой необходимости также подорожали: мыло туалетное на 5,3% до 63 руб. за 100 гр., мыло хозяйственное — на 2,8% до 72 руб. за 200 гр.



Смартфоны стоят 18,7 тыс., что на 1,7% дороже, чем ранее.



На 1,5% подешевел и так дешевый валидол (45 руб.).



А вот поднялись ли зарплаты пенсии у населения, Комистат не сообщает.











