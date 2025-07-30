В Коми подешевели валидол и овощи

Республика Коми >> Финансы >> 31.08.2025

На прошлой неделе в магазинах Ухты, Сыктывкара и Воркуты было проведено исследование Комистата, которое выявило изменение цен на продукты и услуги.

Выросли цены на колбасы вареные, и теперь 1 кг. стоит до 524 руб., на 2,5% больше. Гречка подорожала на 2,2%, до 101 руб. Бананы стали дороже на 3,1% (159 руб. за 1 кг.), а яблок стали дешевле на 1,7% (217 руб.).

За 1 кг. томатов теперь просят 148 руб., что дешевле на 12%, нм месяцем ранее. Морковка и капуста подешевели на 10-11% (58 руб., 44 руб. соответственно). Свекла продается за 51 руб., репчатый лук — за 60 руб. Они стали дешевле на 7%. На 3,9% снизилась цена картофеля, который теперь продается за 58 руб.

Промтовары первой необходимости также подорожали: мыло туалетное на 5,3% до 63 руб. за 100 гр., мыло хозяйственное — на 2,8% до 72 руб. за 200 гр.

Смартфоны стоят 18,7 тыс., что на 1,7% дороже, чем ранее.

На 1,5% подешевел и так дешевый валидол (45 руб.).

А вот поднялись ли зарплаты пенсии у населения, Комистат не сообщает.









Рекомендуем по теме:

В Мурманске подорожал хлеб

Рост цен на нефтепродукты в Коми составил 12%

Жители Коми меньше стали сберегать деньги

Выросли цены на жилье в Сыктывкаре

Апрельский рост цен затронул автомобили 20 марок

Девочек в Коми собрать к школе выходит дороже, чем мальчиков


Мурманская область не попала в лидеры по выдаче «Арктической ипотеки»

В Вологде почетные доноры получат увеличенные денежные выплаты

В Архангельске обсудили расширение экспорта и развитие Арктики

В Нальчике возникли проблемы с организацией отдыха детей из НАО

Найдены все байдарочники, пропавшие в бурю в Белом море

SpaceProxy: готовое решение для работы с проксированием

В Усинске изучат скопления птиц для обеспечения безопасности полетов
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2025 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

https://arhpress.ru/medicine/6023-kak-otyskat-kazino-kotorye-realno-platyat.html

https://arhpress.ru/politics/4511-pochemu-vy-dolzhny-poprobovat-igrovye-avtomaty-na-smartfone.html

https://arhpress.ru/incidents/6528-osobennosti-igrovyh-avtomatov-ot-netent.html

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета