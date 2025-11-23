Вологодскому бюджету в 2026 г. может понадобиться коммерческий кредит

Вологодская область >> Финансы >> 23.11.2025

Губернатор Вологодчины Г. Филимонов считает, что коммерческий кредит станет помощником в решении соцзадач в здравоохранении, строительстве, образовании, транспортной инфраструктуре, ЖКХ, культуре и спорте.

Необходимо ремонтировать улицы, школы, стадионы, детсады, дороги, больницы, жилые дома, обновлять коммуникации, общественный транспорт, строить новый аэропорт, проводить интернет. Глава региона отдал распоряжение подготовить оформление коммерческого кредита, но, возможно, к нему прибегнуть и не придется. Если кредит окажется необходим, процедура должна быть готова и согласована с Минфином РФ.

Напомним, что «Северсталь» в 2025 г. показала 0 налога на прибыль, поэтому налоговые поступления в бюджет снизились на 46%. Казна недосчиталась 10,4 млрд руб.

Компания является крупным налогоплательщиком, но в некоторых вопросах ее руководство не нашло общего языка с властями.

Неумение искать компромиссы и привело к такому дефициту средств в бюджете. Но губернатор склонен обвинять в этом не власти и себя в их лице, а владельцев компании. Такая ситуация не улучшит состояние экономики региона.





Рекомендуем по теме:

20 новых автобусов для города приобретут в Вологде

Проект Харьягинского СРП будет сохранять финансовую самодостаточность НАО до 2041 г.

Сыктывкарцы высказались по поводу городского бюджета

Как получить кредит под залог недвижимости при плохой кредитной истории

Дефицит кадров испытывают организации Мурманской области

Самый простой способ получить кредит WM


В Мурманске подходит к концу дорожная кампания

В Архангельске заработала крупнейшая пеллетная котельная региона

Предприятие Карелии вывозило древесину с района на карантине

НАО стал одним из самых читающих регионов РФ

2 тыс. первокурсников Вологодчины торжественно посвятили в студенты

В Коми построят кемпинг-стоянки и глэмпинги для туристов

Запах аммиака распространился по бизнес-центру Архангельска
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2025 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

https://arhpress.ru/medicine/6023-kak-otyskat-kazino-kotorye-realno-platyat.html

https://arhpress.ru/politics/4511-pochemu-vy-dolzhny-poprobovat-igrovye-avtomaty-na-smartfone.html

https://arhpress.ru/incidents/6528-osobennosti-igrovyh-avtomatov-ot-netent.html

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета