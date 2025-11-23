Вологодскому бюджету в 2026 г. может понадобиться коммерческий кредит

Губернатор Вологодчины Г. Филимонов считает, что коммерческий кредит станет помощником в решении соцзадач в здравоохранении, строительстве, образовании, транспортной инфраструктуре, ЖКХ, культуре и спорте.



Необходимо ремонтировать улицы, школы, стадионы, детсады, дороги, больницы, жилые дома, обновлять коммуникации, общественный транспорт, строить новый аэропорт, проводить интернет. Глава региона отдал распоряжение подготовить оформление коммерческого кредита, но, возможно, к нему прибегнуть и не придется. Если кредит окажется необходим, процедура должна быть готова и согласована с Минфином РФ.



Напомним, что «Северсталь» в 2025 г. показала 0 налога на прибыль, поэтому налоговые поступления в бюджет снизились на 46%. Казна недосчиталась 10,4 млрд руб.



Компания является крупным налогоплательщиком, но в некоторых вопросах ее руководство не нашло общего языка с властями.



Неумение искать компромиссы и привело к такому дефициту средств в бюджете. Но губернатор склонен обвинять в этом не власти и себя в их лице, а владельцев компании. Такая ситуация не улучшит состояние экономики региона.



