Жители Архангельска возмущены повышением цен на проезд в автобусах

Архангельская область >> Финансы >> 15.12.2025


Проезд в городских автобусах подорожал на 8 руб. или 20%, составив 48 руб. Это возмутила горожан, особенно если участь, что льгота осталась только у лиц старше 70 лет. Выглядит абсурдным и обязательство платить полную стоимость за детей старше 7 лет, учитывая, что они не работают и доходов не имеют. Они обязаны платить за билет как взрослые. Бардак в расценках нашел и отражение в отсутствии у перевозчика проездных, которые давали возможность хоть немного экономить.

Горожане считают такой подход беспределом со стороны властей и перевозчика, которые в погоне за прибылью отнеслись с жителям наплевательски. Брать деньги с детей наравне со взрослыми — это ненормально, с какой бы стороны на ситуацию не смотреть.

Для сравнения, в Северодвинске проезд для школьников стоит 33 руб., действует «Школьная карта», которую можно оформить в приложении «Моя Тройка». Дети из школ с системой контроля, управления доступом пользуются в автобусе одной картой для входа в школу и для проезда на автобусе.

В Архангельске власти живут как в прошлом веке и несмотря на статус города отстают по уровню внедрения технологий и не думают о комфорте своих жителей.





Рекомендуем по теме:

6 петрозаводских перевозчиков обеспечат бесплатный проезд ветеранов ВОв

Минтранс Поморья выявил проблему с оплатой проезда в автобусах по карте

В Сыктывкаре на 2 недели вернут прежнюю стоимость оплаты проезда на ряде автобусных маршрутов

Автобусы Нарьян-Марского автотранспортного предприятия будут курсировать по штатному расписанию

В Ухте был запущен пилот проекта внедрения автоматизированной системы оплаты проезда

Против повышения проезда в общественном транспорте Архангельска до 25 руб. выступают местные жители


НАО с Росморречфлотом планируют развивать телекоммуникационную инфраструктуру

Архангельск запустил стартап для туристов

В Мурманской области расширяют налоговые льготы для бизнеса

Вологодскому бюджету в 2026 г. может понадобиться коммерческий кредит

Охранник кафе ТЦ Петрозаводска побил посетителей

В Сыктывкаре сломаны рентген-аппараты в 2-х поликлиниках

Для оленеводов НАО куплено 67 единиц техники
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2025 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

https://arhpress.ru/medicine/6023-kak-otyskat-kazino-kotorye-realno-platyat.html

https://arhpress.ru/politics/4511-pochemu-vy-dolzhny-poprobovat-igrovye-avtomaty-na-smartfone.html

https://arhpress.ru/incidents/6528-osobennosti-igrovyh-avtomatov-ot-netent.html

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета