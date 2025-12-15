Жители Архангельска возмущены повышением цен на проезд в автобусах



Проезд в городских автобусах подорожал на 8 руб. или 20%, составив 48 руб. Это возмутила горожан, особенно если участь, что льгота осталась только у лиц старше 70 лет. Выглядит абсурдным и обязательство платить полную стоимость за детей старше 7 лет, учитывая, что они не работают и доходов не имеют. Они обязаны платить за билет как взрослые. Бардак в расценках нашел и отражение в отсутствии у перевозчика проездных, которые давали возможность хоть немного экономить.



Горожане считают такой подход беспределом со стороны властей и перевозчика, которые в погоне за прибылью отнеслись с жителям наплевательски. Брать деньги с детей наравне со взрослыми — это ненормально, с какой бы стороны на ситуацию не смотреть.



Для сравнения, в Северодвинске проезд для школьников стоит 33 руб., действует «Школьная карта», которую можно оформить в приложении «Моя Тройка». Дети из школ с системой контроля, управления доступом пользуются в автобусе одной картой для входа в школу и для проезда на автобусе.



В Архангельске власти живут как в прошлом веке и несмотря на статус города отстают по уровню внедрения технологий и не думают о комфорте своих жителей.