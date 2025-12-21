В Коми родителям особенных детей выплатят 3 тыс. руб.

Республика Коми >> Финансы >> 21.12.2025

Поддержка полагается 460 людям, проживающим в республике на постоянной основе.

Оформить выплату можно в центре соцпомощи или МФЦ. Опекуны считают такую поддержку издевательством над инвалидами, так как это ничтожно маленькая сумма, учитывая цены на продукты и медикаменты. Это скорее подачка со стороны власти ради галочки напротив графы “социальная помощь” в отчетах о проделанной работе.

Цены перед праздниками растут на все, а уже в начале 2026 г. повысятся на услуги ЖКУ. Подорожание пройдет в 2 этапа.
Специалисты оправдывают очередной скачок цен ростом МРОТ, расходами. В январе цены вырастут на 1,7% по причине повышения ставки НДС. А с октября ожидается повышение до 15,3%. Это предел среднего регионального индекса, но по видам услуг может отличаться.

Власти решили перенести основное повышение на октябрь для смягчения нагрузки на население. Но это выглядит странно, учитывая, что осенью людям и так тяжело, учитывая пасмурную погоду, холод, традиционный рост заболеваемости гриппом и плохое настроение.
Власти связывают рост тарифов с увеличением расходов на заработную плату из-за роста МРОТ, подорожание материалов, необходимостью финансирования программы улучшения качества услуг.

Действующие меры поддержки льготникам сохранятся. Точнее о цифрах можно будет узнать ближе к концу декабря.





