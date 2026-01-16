Донорам крови из Коми увеличили выплату

Выплата по региону станет больше. До 2026 г. компенсация на питание после сдачи донорской крови составила 1292 руб. в Инте, Воркуте и Печоре. В прошлом году она составляла 1044,07 руб. в Сыктывкаре, Ухте.



С 2026 г. выплаты выросли до 1115,80 руб. в Ухте, Сыктывкаре, до 1380,50 руб. в Печоре, Воркуте, Инте.



Разница в размере компенсации объясняется тем, выплата должна быть 5% регионального прожиточного минимума, а для северных населенных пунктов эта сумма больше.



Деньги не являются платой за кровь. Это средства на восполнение сил после ее сдачи. До донации надо ограничить себя в питании. Например, вечером только отварные овощи, рыба, курица. Молочку, яйца, шоколад, орехи, масло, мороженое есть нельзя, как и авокадо с бананами. На завтрак можно съесть только галеты или сушки с водой.



Донору выдают справку о положенных 2 днях отдыха. Почетные доноры имеют льготы: помощи в медучреждениях без очереди, покупка льготных путевок на курортное лечение на работе или учебе, отпуск в удобное время года. В Коми также можно купить льготный проездной и получить раз в год выплату почетным донорам.