В Коми 22 тыс. пожилых людей получают пенсию ниже прожиточного минимума

Республика Коми >> Финансы >> 30.01.2026




Пенсионерам положена соцдоплата от региона.

С этого года Соцфонд выплачивает доплату от региона до прожиточного минимума. Ее получателями стали 22 448 пенсионеров, причем им число почти не меняется. В 2023 г. соцдоплату получали тоже около 23 тыс. человек.

В 2026 г. доплата выплачивается без заявлений и прочей бюрократии. Она положена неработающим пенсионерам в размере разницы между прожиточным минимумом в Коми и материальным обеспечением человека. В республике прожиточный минимум 18731 руб.

Раньше эту услугу предоставляли органы соцзащиты, а доплату присылали отдельно от пенсии. Это было неудобно, пожилые люди не могли разобраться в расчетах и отследить правильность разных поступлений. С февраля пенсионеры будут получать пенсию с доплатой одним переводом.

Остается непонятным, как в Коми власти при начислении пенсии ориентируются не на нормальные показатели, а на прожиточный минимум, который не дает пожилому человеку возможности нормально питаться, платить по счетам и покупать лекарства, которых в их возрасте нужно не мало. Хуже всего, что в отличии от людей другого возраста у пенсионеров нет ни возможностей, ни физических сил заработать.





