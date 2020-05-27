В Вологодской области прикрыли сеть подпольных казино
Региональное управление следкома РФ завершило расследование уголовного дела 6 членов преступной группы, которая обвинялась в организации азартных игр, отмывании денег.
Группа задержана в августе прошлого года. На тот момент похожее уголовное дело расследовалось в г. Пестово Новгородской области. Следствие пришло к выводу, что в обоих случаях фигурировали одни и те же люди. Следователи нашли штаб злоумышленников, куда привозили деньги всей игорной сети клубов в Устюжне, Череповце, Великом Устюге, Пестрово и Вытегре. Во время обыска было изъято 4,5 млн руб., драгоценностей, коллекция монет стоимостью 9 млн руб.
Владельцы игорных клубов имели валютные счета, доли в уставных капиталах организаций, дорогостоящую недвижимость. На их имущество совокупной стоимостью 80 млн руб. наложен арест.
Обвиняемые незаконно продавали векселя, бинарные опционы от лица "АльфаФортисКорпорейшен", убеждая владельцев помещений, персонал в законности своих действий.
По оценке следствия, размер незаконных доходов составил 87 млн руб.
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