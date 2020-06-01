Работников соцзащиты Вологды будут судить в связи со смертью С. Кукина

Обвинения выдвинуты в отношении экс-начальника управления соцзащиты администрации Вологды Г. Полякова и специалиста Р. Понидаевой, которых обвиняют в халатности, из-за которой умер ребенок.



Г. Полякову предъявлены обвинения не только в халатности, но и служебном подлоге. Это привело к причинению тяжкого вреда здоровью больного ребенка. Р. Понидаевой вменяется эпизоды служебного подлога.



Следствием установило, что в 2017 г. по решению Полякова С. Кукина передали под опеку Ю. Блохиной, а контролировать приемную семью, в которой жил мальчик, поручили Понидаевой. Но сотрудница не появлялась в семье долгое время. Шестилетний Степа умер в апреле 2019 г. от того, что мальчика избивали приемные родители, а последние месяц он находился в коме несколько месяцев.



Ю. Блохина приговорена к 18 годам исправительной колонии общего режима, Е. Блохин - к 4 годам, и после поданной апелляции приговор остался без изменений. Обвиняемые свою вину так и не признали, а к органам опеки возникает много вопросов по поводу того как и кому они отдают детей на воспитание.