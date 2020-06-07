27 тыс. человек требуют наказать виновницу апатитской трагедии
Свыше 27 тыс. человек подписались под петицией с требованием наказать по всей строгости виновницу ДТП в Апатитах. Нетрезвая женщина за рулем спровоцировала ДТП, в котором погиб молодой парень, а 18-летняя знакомая виновницы до сих пор находится в реанимации, а за ее жизнь борются врачи. Жители области опасаются, что благодаря своим деньгам и связям, она сможет избежать максимальной ответственности.
Напомним, что 36-летняя женщина мчалась со скоростью больше 100 км/час. Она сделала вид, что останавливается, прижимаясь вправо, но когда с ней поравнялся патрульный автомобиль, резко увеличила скорость, направившись в сторону аэропорта. Инспекторы ГИБДД ехали со скоростью 167 км/час, а пьяная женщина все равно их опережала. В такой ситуации разрешается стрелять по колесам, но сделать это на такой скорости был небезопасно.
Целью автора петиции стал сбор 50 тыс. голосов, и большая часть была собрана за 10 дней.
Момент аварии зафиксирован на публичной камере наружного видеонаблюдения, поэтому его видели все жители региона.
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