В НАО проведена проверка работы по ликвидации разлива нефтепродуктов в тундре

На Дюсушевском месторождении побывала межведомственная группа, которая по поручению губернатора НАО Ю. Бездудного проверила ситуацию с разливом нефтепродуктов.



Представители компании «Полярное сияние» работы по ликвидации последствий разлива выполнили 14 июня. Был очищен загрязненный участок земли сельхозназначения. Компания использовала свои мощности, устранила последствия, но для детальной оценки нанесенного ущерба будут проведены лабораторные исследования. Их организуют федеральные структуры. После этого информацию доведут до общественности.



Утечка нефтепродуктов случилась 8 июня. Был предпринят ряд мер для остановки скважины и предотвращения дальнейшего разлива. Сначала нефть собирали вручную, потому работал фронтальный погрузчик, который вывез жидкую фракцию и грунт по зимнику для утилизации.



По поручению Ю. Бездудного все недропользователи, работающие на территории НАО, получили обращение с рекомендациями по увеличению частоты авиаоблетов своих территорий, проверке, контролю состояния противоаварийной автоматики, усилению контроля производственной безопасности.