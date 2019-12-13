Мурманчане обворовали и замусорили новый скверик

Жители города устроили мусорную свалку в обновленном сквере у здания областного театра кукол на перекрестке пр. Ленина и ул. Генерала Журбы. Театралы возмущены уровнем культуры горожан, которые совершенно не умеют культурно отдыхать. Новую скамейку сломали, все вокруг захламили.



Сейчас фото с места событий «украшают» группу театра в соцсети «ВКонтакте». Сотрудники театра возмущены, как всего за день можно было так замусорить территорию их сквера? Они обратились с огромной просьбой - убрать за собой, не ломать скамейки и элементы декора! Очень грустно наблюдать за тем, как пропадают дизайнерские элементы сквера, а о мурманчанах жители других городов начинают думать как о неотесанном быдле, равняя всех под одну линейку.



«Свиней» и вандалов нужно вычислять и наказывать большими штрафами и исправительными работами на благо общества, а властям нужно в очередной раз подумать над установкой в общественных местах камер видеонаблюдения, которые помогут находить хулиганов и предъявлять им счета.