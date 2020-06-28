В МЧС сообщили о росте зон подтопления в Вологодской области

Вологодская область >> Происшествия >> 28.06.2020

В МЧС России отметили ежегодный рост территорий, которые уходят под воду во время весеннего паводка в Вологодской области.

Количество таких зон постоянно растет. В 2012 г. в зону подтопления попали 12 муниципалитетов, в 2020 г. – 17. В мае от паводков пострадали 13 районов. Сейчас вода ушла. Необходим научный подход к проблеме, который должен быть разработан и внедрен в работу по предотвращению чрезмерных паводков в Вологде.

Эта ситуация требует комплексных мер по эффективному предупреждению ЧС, связанных с подтоплением. Нужно усилить мониторинг и детальный анализ возможной обстановки, заранее планировать превентивные мероприятия (дноуглубительные работы и расчистку дренажных каналов и русел рек).

Причины паводка - переувлажнение почв дождями, высокий уровень воды в Рыбинском водохранилище. Группа в регионе, которую можно задействовать в случае наводнения, - 7 тыс. человек, 1,4 тыс. единиц техники и 85 плавсредств. На базе пожарно-спасательных частей есть мобильные группы, которые приводятся в действие в течение часа.





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