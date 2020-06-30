Мэру Сортавалы грозит уголовное наказание

Республика Карелия >> Происшествия >> 30.06.2020

Мэр Сортавалы может понести уголовную ответственность за отказ подписать решение объединить Сортавалу с п. Хелюля. Приставы объяснили С. Крупину, что если он будет уклоняться от предписания суда, его привлекут по ст. 315 УК РФ к уголовной ответственности.

Мэр-уголовник Сортавале не нужен. С. Крупину вручили письменное предупреждение, котором требуется незамедлительно подписать и объявить решение 3-й сессии горсовета от 30 апреля. 11 июня Сортавальский суд обязал мэра подписать решение совета в трехдневный срок. Но Крупин не подписал до сих пор, а свое наплевательское отношение к закону объяснил тем, что это решение суда ему не нравится. Так ведут себя дети в детском саду, но не главы городов!

По ФЗ № 131-ФЗ глава города не может саботировать мнение совета. Он может лишь подписать и опубликовать документ. Сейчас Крупин выходит за рамки своих полномочий и демонстрирует горожанам, что мэр города не знает законов, не соблюдает их и показывает свое безразличие к решению суда. Авторитет главы города упал настолько, что на повторное переизбрание на пост он может не рассчитывать. 





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