Мэру Сортавалы грозит уголовное наказание

Мэр Сортавалы может понести уголовную ответственность за отказ подписать решение объединить Сортавалу с п. Хелюля. Приставы объяснили С. Крупину, что если он будет уклоняться от предписания суда, его привлекут по ст. 315 УК РФ к уголовной ответственности.



Мэр-уголовник Сортавале не нужен. С. Крупину вручили письменное предупреждение, котором требуется незамедлительно подписать и объявить решение 3-й сессии горсовета от 30 апреля. 11 июня Сортавальский суд обязал мэра подписать решение совета в трехдневный срок. Но Крупин не подписал до сих пор, а свое наплевательское отношение к закону объяснил тем, что это решение суда ему не нравится. Так ведут себя дети в детском саду, но не главы городов!



По ФЗ № 131-ФЗ глава города не может саботировать мнение совета. Он может лишь подписать и опубликовать документ. Сейчас Крупин выходит за рамки своих полномочий и демонстрирует горожанам, что мэр города не знает законов, не соблюдает их и показывает свое безразличие к решению суда. Авторитет главы города упал настолько, что на повторное переизбрание на пост он может не рассчитывать.

