В Архангельске торговали часами обязательных работ

Архангельская область >> Происшествия >> 16.07.2020

Преступная схема работала два года. Чиновника отдали под суд, обвинив в халатности по статье за мошенничество.

СУСК сообщает, что следствие по уголовному делу завершилось. Сотрудник отдела ЖКХ Октябрьского округа  Архангельска был обвинен в халатности. В 2017-2019 гг. вследствие недобросовестного отношения к должностным обязанностям, он не осуществлял контроль за гражданами, выполняющими обязательные работы в качестве отбывания наказания. Он без оснований передавал их коммерческой организации, которая работала по договору подряда и занималась уборкой территории округа.

Так, 23 людям судом было назначено наказание в виде обязательных работ. Представитель компании предлагал им за денежное вознаграждение внести в табель учета времени сведения об отбытии наказания. Тариф – 1 час – 100 руб. Далее табели направлялись судебным приставам и в уголовно-исполнительную инспекцию, где считали, что наказание в виде обязательных работ исполнено.

Во время допроса обвиняемый отказался давать показания.





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