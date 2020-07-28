Морпех Североморска попал в больницу после салюта в честь Дня ВМФ

Мурманская область >> Происшествия >> 28.07.2020

Ветеран боевых действий, морской пехотинец из Сыктывкара получил травму головы на праздновании Дня ВМФ в Североморске. Но не во время драки или демонстрации своей силы, как это обычно случается после чрезмерных возлияний, а после торжественного салюта. 

Сейчас мужчина в реанимации, и его состояние оценивается как тяжелое, но жизни ничего не угрожает. Мужчина потерял много крови после того, как ему в голову попал осколок снаряда. В результате мужчина получил открытую рану головы, перелом височной части, затылка и челюсти.

Ситуацию прокомментировали представители Северного флота. Они подтвердили, что на трибуне пострадал пехотинец из Мурманской области. Ему в голову могла попасть бутылка. Салют проводится с соблюдением мер безопасности, поэтому снаряд не может стать причиной травмы. В залпах не используются металлические предметы. Это картонные шары, сгорающие без остатка. Залпы производят в сторону Кольского залива, поэтому на зрительскую трибуну они попасть не могут.

Полиция ищет тех, из-за кого мужчина попал в больницу.





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