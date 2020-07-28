Морпех Североморска попал в больницу после салюта в честь Дня ВМФ
Ветеран боевых действий, морской пехотинец из Сыктывкара получил травму головы на праздновании Дня ВМФ в Североморске. Но не во время драки или демонстрации своей силы, как это обычно случается после чрезмерных возлияний, а после торжественного салюта.
Сейчас мужчина в реанимации, и его состояние оценивается как тяжелое, но жизни ничего не угрожает. Мужчина потерял много крови после того, как ему в голову попал осколок снаряда. В результате мужчина получил открытую рану головы, перелом височной части, затылка и челюсти.
Ситуацию прокомментировали представители Северного флота. Они подтвердили, что на трибуне пострадал пехотинец из Мурманской области. Ему в голову могла попасть бутылка. Салют проводится с соблюдением мер безопасности, поэтому снаряд не может стать причиной травмы. В залпах не используются металлические предметы. Это картонные шары, сгорающие без остатка. Залпы производят в сторону Кольского залива, поэтому на зрительскую трибуну они попасть не могут.
Полиция ищет тех, из-за кого мужчина попал в больницу.
Рекомендуем по теме:
В новом учебном году всех школьников начальных классов в НАО обеспечат бесплатным горячим питанием
В Коми ищут разгадку тайны 8-метрового озера
Меры поддержки субъектов МСБ Мурманской области продлены до 31 июля
Никора прокомментировал ситуацию с «мусорным протестом» в Мурманске
Житель Кенозерья нашёл в огороде древний артефакт
Мэру Сортавалы грозит уголовное наказание
Определены лучшие специалисты молодежной политики в Коми