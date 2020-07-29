Прокуратура выявила нарушения в детских лагерях Архангельска

Архангельская область >> Происшествия >> 29.07.2020

Прокуратура города провела проверку местных лагерей для детей, выявив массовые нарушения. Многие лагеря еще не открылись, и это проверка была контрольной перед открытием.

Нарекания у прокуроров были к «Центру «Архангел», «Соломбальскому дому детского творчества», «Центру «Контакт», «СШ «Парусный центр «Норд», «ДЦП «Радуга». Среди нарушений самыми распространенными были: невыполнение норм пожарной безопасности, отсутствие условий для безопасного нахождения. 

В связи с нарушениями замглавы Архангельска по социальным вопросам, начальство ГУ МЧС России по Архангельской области получили представления об устранении нарушений, а прокуратура взяла ситуацию под контроль.

«Центр «Архангел» не первый раз фигурирует в списках нарушителей. Ему выделили 2,5 млн руб. на строительство  на Краснофлотском острове «тактического городка», хотя объект имел целый список неустраненных нарушений. Горожане уверены, что за «Центром «Архангел» стоят непростые люди, потому что несмотря на скандальную хронику, объект получает материальную поддержку, ничего не делает для поддержания безопасности детей, не получает никакого наказания за регулярные нарушения.





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