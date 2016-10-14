Разлив нефти произошел в Коми
В Коми произошел разлив 7 тонн нефти в Усинском районе. Инцидент произошел во время демонтажа трубопровода, выведенного из эксплуатации. Повреждение нефтепровода зафиксировано в 29 км от Усинска. Объем вылившейся жидкости составил около 7 тонн, площадь загрязненных земель – 0,48 га.
Были установлены боновые заграждения и нефтеловушки, да данный момент собрано 16 кубометров нефтезагрязненной почвы, и теперь решают вопрос о проведении расследования и внеплановой проверки объекта и подрядчика. Виновные будут нести ответственность за случившееся.
Ситуация вызывает вопросы у экологов, которые обеспокоены ущербом, нанесенном природе.
Напомним, что недавно разлив нефти произошел в Химкинском водохранилище, где загрязненные нефтью поверхности достигли 30 тыс. кв. м. Источником загрязнения называют сразу несколько объектов на территории ГВСУ «Спецстрой», но виноватого в случившемся еще не нашли. Тем не менее, ущерб экологии нанесен колоссальный, а значит должны быть и те, кто понесет за это наказание.
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