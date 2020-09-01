В правительстве Архангельской области раскритиковали подвоз воды по талонам

Правительстве региона не поддержало идею продавать воду по талонам в отдаленных территориях Архангельска. Облвласти потребовали вернуть бесплатную доставку воды и аннулировать установленные тарифы.



Губернатор А. Цыбульский выяснил у главы Архангельска И. Годзиша, почему были введены талоны на воду. Градоначальник рассказал, что подвоз воды не был бесплатным, а расходы на него учитывались в потерях воды. Сейчас водоснабжающая организация решила тарифицировать процесс, установив соответствующий тариф. Эти потери составляют около 1 млн руб. ежегодно. Отказать законным требованиям ресурсоснабжающей организации власти права не имеют.



Администрация Архангельска и облагентство по тарифам получили задание найти другой способ компенсации расходов, который устроит все стороны.



Напомним, что с 24 августа жители п. Черная Курья, Динамо, Дорожников, Юрас, кооператива «Лето» покупают воду по талонам. Раньше ее подвозили бесплатно. Теперь предлагается платить за 20 литров 7 руб. — стоимость одного талона.



