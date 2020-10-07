Вологодской администрации не удалось взыскать штраф за упавшую новогоднюю елку

Вологодская область >> Происшествия >> 07.11.2020

Суд не нашел вины компании, которая занималась установкой елки.

Напомним, что в Арбитражный суд Вологодской области поступил иск от «Службы городского хозяйства» к подрядчику горадминистрации, с которым заключен договор на новогоднее оформление города в 2019 г.

Власти Вологды хотели выплате пени за несоблюдение сроков выполнения работ, штрафе и за это, и за упавшую новогоднюю елку на площади Революции 9 декабря 2019 г.

Суд удовлетворил иск лишь в части взыскания 63 тыс. руб. пени за просрочку, но в миллионом штрафе за неустойку, штрафе в 394 тыс. руб. за падение дерева было отказано.

Свою невиновность в падении елки ответчик представил суду паспорт искусственного дерева. В нем было указано, что искусственная ель пригодна к эксплуатации только при ветре до 17 м/сек. В техзадании к контракту также оговаривалось требование обеспечить прочность ели при скорости ветра до 15 м/с, но фактическая скорость ветра 9 декабря достигала 20 м/с.

При вынесении постановления суд принял во внимание факт того, что ответчик все недостатки устранил, установил на площади Революции другую ель с усиленным основанием.





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