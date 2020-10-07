В Коми предприниматели практикуют незаконную скупку договоров по продаже древесины

В республике закон, регулирующий заготовку древесины, нуждается в совершенствовании. В регионе распространилась практика незаконной скупки бизнесменами договоров скупки-продажи леса для личных нужд, в частности для строительства дач, домов, хозпостроек.



По всем фактам возбуждено 11 уголовных дел, а ущерб от них превысил 12 млн руб. У одного незаконного скупщика древесины обнаружено более 10 фактов незаконной заготовки – более 8 кубометров.



Сейчас нужно ввести правовые нормы, которые стимулируют новое строительство индивидуальных домов из дерева.

Важно отрегулировать контроль за соблюдением запрета на отчуждение, переход заготовленной для своих нужд древесины одного лица другому. Нужно законодательно урегулировать заготовки древесины для собственных нужд в части привлечения заготовки другими лицами.



Объем вырубленной древесины в этом году - 2,1 тыс. кубометров, а это 0,04% от объема заготовки древесины в Коми - 5,8 тыс. куб. м. Общая сумма ущерба, причиненного лесам, составила 10,8 млн руб.