Судно из Архангельска спасло геолога после нападения медведя

В порт Архангельска вернулось научно-экспедиционное судно «Михаил Сомов» Северного УГМС. Оно 3 месяца работало в Арктике, обеспечивая полярные станции на Северном морском пути важными грузами. «Михаил Сомов» из Архангельска дошел до острова Врангеля.



Рейс стал многофункциональным. Судно выполнило научно-исследовательские, патриотические, героические задачи. Месяц назад экипаж судна оказал помощь сотруднику Геологического института РАН, пострадавшему от нападения медведя во время исследований на Таймыре.



Из-за метеоусловий санитарный рейс из Хатанги прислать было невозможно, поэтому помог «Михаил Сомов». В. Гиль организовал транспортировку пострадавшего в больницу на вертолете.



В навигацию судно делает 2-3 рейса: завозит на метеостанции побережья Ледовитого океана оборудование, метеорологов, продукты, оказывает помощь судам в сложных ледовых условиях. Благодаря «Михаилу Сомову» установлены памятные доски на островах Северного Ледовитого океана — на острове Беннета - в память А. Колчака, на острове Визе - В. Визе.

