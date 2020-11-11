Судно из Архангельска спасло геолога после нападения медведя

Архангельская область >> Происшествия >> 11.11.2020

В порт Архангельска вернулось научно-экспедиционное судно «Михаил Сомов» Северного УГМС. Оно 3 месяца работало в Арктике, обеспечивая полярные станции на Северном морском пути важными грузами. «Михаил Сомов» из Архангельска дошел до острова Врангеля.

Рейс стал многофункциональным. Судно выполнило научно-исследовательские, патриотические, героические задачи. Месяц назад экипаж судна оказал помощь сотруднику Геологического института РАН, пострадавшему от нападения медведя во время исследований на Таймыре.

Из-за метеоусловий санитарный рейс из Хатанги прислать было невозможно, поэтому помог «Михаил Сомов». В. Гиль организовал транспортировку пострадавшего в больницу на вертолете.

В навигацию судно делает 2-3 рейса: завозит на метеостанции побережья Ледовитого океана оборудование, метеорологов, продукты, оказывает помощь судам в сложных ледовых условиях. Благодаря «Михаилу Сомову» установлены памятные доски на островах Северного Ледовитого океана — на острове Беннета - в память А. Колчака, на острове Визе - В. Визе.





Рекомендуем по теме:

Ледокол "Михаил Сомов" вернулся в Архангельск

Ледокол "Михаил Сомов" вернулся с экспедиции "Трансарктика-2019"

"Академик Трешников" готовится к арктической экспедиции

2 тонны незаконно выловленной рыбы обнаружено на борту научно-экспедиционного судна

Научно-исследовательское судно "Иван Петров" вернулось с экспедиции в порт Архангельска

RUSARC AURORA и "Эльбрус" пришвартовались в Мурманске


Съемки сериала «Баренцево море» в Мурманске переносятся из-за коронавируса

Донорской крови двух групп остро не хватает в Петрозаводске

А. Цыбульский обсудил с грузоотправителями варианты развития порта Экономия

Основание музтеатра в Петрозаводске отремонтируют за 2,5 млн руб.

Мурманские спортсмены не доехали до Санкт-Петербурга из-за коронавируса

Картофельная моль уничтожает урожай в Коми

Инвестиционные проекты из Мурманской области получат серьезную господдержку
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2020 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета