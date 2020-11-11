Судно из Архангельска спасло геолога после нападения медведя
В порт Архангельска вернулось научно-экспедиционное судно «Михаил Сомов» Северного УГМС. Оно 3 месяца работало в Арктике, обеспечивая полярные станции на Северном морском пути важными грузами. «Михаил Сомов» из Архангельска дошел до острова Врангеля.
Рейс стал многофункциональным. Судно выполнило научно-исследовательские, патриотические, героические задачи. Месяц назад экипаж судна оказал помощь сотруднику Геологического института РАН, пострадавшему от нападения медведя во время исследований на Таймыре.
Из-за метеоусловий санитарный рейс из Хатанги прислать было невозможно, поэтому помог «Михаил Сомов». В. Гиль организовал транспортировку пострадавшего в больницу на вертолете.
В навигацию судно делает 2-3 рейса: завозит на метеостанции побережья Ледовитого океана оборудование, метеорологов, продукты, оказывает помощь судам в сложных ледовых условиях. Благодаря «Михаилу Сомову» установлены памятные доски на островах Северного Ледовитого океана — на острове Беннета - в память А. Колчака, на острове Визе - В. Визе.
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