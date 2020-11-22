Празднование свадьбы прервали из-за нарушения антиковидных мер

Представители мэрии Петрозаводска, Минсоцзащиты, полиции провели рейд, проверяя соблюдение заведениями «коронавирусного» режима работы. Оказалось, что не все его соблюдают.



Кафе «Сказка» закрылось, согласно распоряжению главы республики, в 23:00. В кафе «Солоха» праздновали свадьбу и на предупреждение о том, что заведение закрывается, не реагировали. Но появление стража порядка быстро подействовало, и возмущенные гости разошлись. Но поскольку это случилось в 23:20, первый замминистра соцзащиты Карелии И. Скрыников составил акт о нарушениях. Помимо этого нарушения в кафе на входе не было стационарного диспенсера с дезинфектором.



Задача подобных рейдов не усугубить и без того тяжелое положение бизнеса и выписать штрафы, а приучить заведения, их посетителей к выполнению временных антиковидных мер.



Напомним, что рейд проходит не первый раз. На прошлой неделе проверяли рестораны и бары, составили один акт на кафе на ул. Калинина. Остальные заведения, попавшие в план проверки, были закрыты. Некоторые навсегда.