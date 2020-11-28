Подрядчик детского сада в Эжве покинет стройплощадку

Глава Минобрнауки, мэр Сыктывкара и прокурор Коми посетили новый детсад на 270 мест.



Мэр города Н. Хозяинова сообщила, что подрядчик сворачивает работу отделочников, а на следующей неделе работники клининговой компании отмоют садик от пыли и грязи. С середины декабря начнется процесс лицензирования, завезут мебель, оборудование, игрушки, а первых воспитанников детский садик сможет принять в начале 2021 г.



Мэр уже отдала поручение главе Эжвинского района С. Воронину быть постоянно на связи с жителями ближайших домов по вопросу водоотвода с учреждения. В этом плане у горожан были проблемы, поэтому управление капстроя проделало работу по устранению замечаний. В 2021 году запланировано провести работы по границе учреждения.



В целом детсад оставляет наилучшие впечатления. В нем просторные и светлые коридоры и комнаты, есть бассейн и спортзал, зона для игр и прогулок, здесь будет только новое оборудование и игрушки. Трехэтажное здание имеет площадь 5706 м. кв. и рассчитано на 12 групп детей.