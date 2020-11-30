Жители интерната для инвалидов в Северодвинске жалуются на хамство и «оптимизации»

Постояльцы интерната для инвалидов и пожилых людей в Северодвинске жалуются на неприемлемые условия жизни.



В интернате постоянная текучка кадров, увольняются санитарки, банщицы, мыть лежачих постояльцев некому. Также им приходиться постоянно терпеть хамство персонала, который вечно всем недоволен и выражает свое недовольство больным людям, усугубляя и без того их тяжелое психологичное положение.



Также больные вынуждены ходить в медучреждения без сопровождения, но это не положено. Даже таблетки при головной боли у персонала не допросишься. Телевизоры уже месяц не работают, а это было единственным развлечением у пожилых людей. О хорошем питании говорить не приходится, иногда дают такие помои, что есть их просто противно, хотя за некоторых постояльцев интернату платят приличные деньги.



Прокуратура Архангельской области проводит проверку интерната, обещая дать оценку исполнению бюджетного, трудового законодательства, соблюдению прав инвалидов и пожилых людей, в том числе при заключении с учреждением договоров о стационарном обслуживании.