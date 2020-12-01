В рамках нацпроекта «Демография» на ул. Орликовой строят детсад на 80 мест

Мурманская область >> Происшествия >> 01.12.2020

Глава Мурманска А. Сысоев оправдывает шум, который строители устроили в близости от жилых домов. Местные жители против дошкольного учреждения ничего не имеют, но требуют соблюдения своих прав. Горожан отказывается слушать даже мэр.

О проблемах с постоянным шумом жители домов №44, 45 на ул. Орликовая рассказали представителям СМИ.

Мурманчане рассказали о бетомешалках, постоянно заезжающих во двор по недавно уложенному асфальту. Машины стоят с включенными двигателями, а их водители хамят. Постоянно отключается свет, потому что рабочие обрывают кабель электроснабжения. Также строительство ведется на выходных, поэтому люди требуют соблюдения хотя бы своего права на тишину и отдых.

Сысоев предлагает жителям проявить терпение, потому что сейчас идет самый сложный этап строительства. Работы выполняются сложные и шумные, есть проблемы геологического характера - скальные выходы, которые надо разрушить. Без шума это сделать невозможно. Жалобы на хамство и разбитый асфальт мэр вообще оставил без внимания.





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