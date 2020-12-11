В Сыктывкаре на 3 магазина завели дела из-за использования ртутных градусников

Республика Коми >> Происшествия >> 11.12.2020

3 магазина в Сыктывкаре попались на использовании обычных ртутных градусников во время измерения температуры. На магазины заведены административные дела.

Напомним, в регионе на объектах торговли введена термометрия, но торговые точки предлагают воспользоваться обычным градусником.

Горожане удивляются, как до такого можно было додуматься? Во время пандемии, когда все контакты должны быть ограничены, людям предлагают на входе измерить температуру контактным способом? Это звучит как бред, и выглядит так же. Сотрудник, зайдя в магазин, должен вставить градусник под мышку и 10 минут ждать результата? Кто до этого додумался, выясняет прокуратура, а местные жители в соцсетях требуют проверки руководства магазинов на адекватность.

В списке неадекватных магазинов оказались «Оливье» на ул. Школьная, «Малышка» и «Магнит» на ул. Почтовая.

Сейчас материалы дела трех магазинов переданы в Сыктывкарский суд. Магазинам грозят штраф и приостановление деятельности на 3 месяца.
Напомним, что проверки на торговых объектах проводятся регулярно.





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