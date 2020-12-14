Застройщики ЖК «Ленинградский», укравшие 20 млн руб., получили условные сроки

Суд приговорил директора компании «Стройресурс» А. Колмакова и братьев Бородиных лиши на уловные сроки. Они обвинялись в присвоении 20 млн руб., которые им заплатили дольщики за будущие квартиры в ЖК «Ленинградский».



Колмаков руководил компанией, которая обязалась построить дом на ул. Воронина в Архангельске. Колмаков вступил в сговор с братьями Бородиными, украл деньги дольщиков ( 5 млн руб.), перечислив их по фальшивым документам на счет, подконтрольный А. Бородину. После этого он похитил 15 млн руб., использовав деньги на цели, с возведением жилкомплекса не связанные.



Потерпевшими по делу признано 47 человек. Деньги им отдал новый застройщик, поскольку подсудимые ущерб не возместили.



Суд приговорил к 4 годам и месяцу лишения свободы условно с таким же испытательным сроком Колмакова, 4 годам условно и аналогичным испытательным сроком Андрея Бородина. В отношении Алексея Бородина преследование прекращено в связи со смертью. Пострадавшие считают, что наказание слишком гуманное, учитывая кражу денег в большом размере.