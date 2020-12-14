Застройщики ЖК «Ленинградский», укравшие 20 млн руб., получили условные сроки

Архангельская область >> Происшествия >> 14.12.2020

Суд приговорил директора компании «Стройресурс» А. Колмакова и братьев Бородиных лиши на уловные сроки. Они обвинялись в присвоении 20 млн руб., которые им заплатили дольщики за будущие квартиры в ЖК «Ленинградский».

Колмаков руководил компанией, которая обязалась построить дом на ул. Воронина в Архангельске. Колмаков вступил в сговор с братьями Бородиными, украл деньги дольщиков ( 5 млн руб.), перечислив их по фальшивым документам на счет, подконтрольный А. Бородину. После этого он похитил 15 млн руб., использовав деньги на цели, с возведением жилкомплекса не связанные.

Потерпевшими по делу признано 47 человек. Деньги им отдал новый застройщик, поскольку подсудимые ущерб не возместили.

Суд приговорил к 4 годам и месяцу лишения свободы условно с таким же испытательным сроком Колмакова, 4 годам условно и аналогичным испытательным сроком Андрея Бородина. В отношении Алексея Бородина преследование прекращено в связи со смертью. Пострадавшие считают, что наказание слишком гуманное, учитывая кражу денег в большом размере.





Рекомендуем по теме:

Мухтар Аблязов и дело на миллиарды в объективе европейских СМИ

Дольщики "Монолитстроя" снова остались без жилья

В правительстве Архангельской области выбирают способ помощи пострадавшим дольщикам жилкомплекса "Ленинградский"

В Североморске в торжественной обстановке состоялся запуск двух ниток водопровода общей протяженность 2 км

Бывший сотрудник УФСИН осужден за взятки

В Архангельске пошли под суд воры-вирусники


78 модулей для макулатуры установили в Череповце

В Усть-Куломском и Усть-Цилемских районах появятся реабилитационные центры для детей

В Красном и Нельмином Носе повысится качество связи

Зачем нужны компрессионные чулки для операции

В Архангельске заложили шхуну, открыли 2 выставки и культурное пространство

Знаки отличия для поисковиков планируют ввести в Мурманской области

В Шахтах начали раздавать бесплатные лекарства от коронавируса
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2020 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета