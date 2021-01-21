Директор архангельской компании ответит за смерть рабочего на производстве

Архангельская область >> Происшествия >> 21.01.2021

Глава коммерческой компании по сбору вторсырья нарушил правила охраны труда. К работе был допущен сотрудник, не прошедший обучение. Он работал на неисправной пресс-машине, где его зажало насмерть.

Директор «Спектр Плюс» А. Шадрин предстанет перед судом за то, что допустил нарушение норма охраны труда. Из-за этого по неосторожности погиб 32-летний работник.

ЧП на базе на Окружном шоссе произошло прошлым летом. Мужчина попал в пресс-машину для переработки бумаги. Следствие установлено, что директор разрешил работать на прессовании макулатуры человека, который не знал нюансов этой работы, не прошел спецобучения, и работал без средств индивидуальной защиты.

Оборудование старое, изготовленное еще в 80-х годах прошлого века, поэтому имело неисправности. Директор свою вину признавать не спешит, считая, что сотрудник погиб в результате своих неосторожных действий. Но следователи собрали доказательства в пользу обвинения, поэтому уголовное дело будет направлено в суд, где его ждет рассмотрение по существу.





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