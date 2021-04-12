4,5 млн руб. отдали жители Карелии аферистам с начала апреля

Всего за 10 дней полиция зарегистрировала 40 случаев онлайн мошенничества, от которого пострадали жители республики. Они лишились в результате мошеннических действий 4,5 млн руб.



Больше других понес ущерб житель Костомукши. Ему позвонил незнакомый человек, представившись работником банка. Оказалось, что на мужчину пытаются оформить миллионный кредит, поэтому настоятельно рекомендуется сделать «зеркальную» операцию. Любого нормального человека такой звонок мог бы насторожить, потому что подобные вопросы в телефонном режиме не решаются. Но потерпевший взял кредит 1,5 млн руб. онлайн и перевел их на посторонний счет.



Правоохранители постоянно напоминают об опасности дистанционных мошенников, но каждый раз находятся люди, которых кидают на деньги. Надо помнить, что банки самостоятельно защищают карты и счета клиентов. Сами клиенты никогда к этому процессу не привлекаются! Сотрудники МВД никогда не привлекают людей по телефону к раскрытию преступлений и не рассказывают о фактах уголовного преследования, тем более не просят совершать операции, связанные с деньгами.

