Эксплуатация катка в центре Мурманска повредила покрытие парка
В парке на пл. Пять углов состояние асфальта неудовлетворительное. Причина – установленный в этом месте новогодний каток.
«Мурманские городские парки и скверы» и «Мурманконгресс» провели осмотр территории. Покрытии дорожек у ул. Воровского все в трещинах, значит, каток зимой был установлен и эксплуатировался с нарушениями. Деформация обнаружена только после схода снега.
Реконструкцию сквера с укладкой покрытия делали в 2015 г., и за 6 лет претензий со стороны населения к покрытию не было.
Что делать в сложившейся ситуации будут решать на выездном совещании совместно с «Мурманконгресс». Будут определены мероприятия, сроки их выполнения и решен главный вопрос – кто будет платить за ремонт? Восстановление покрытия могут потребовать у компании, которая устанавливала каток и что-то сделала неправильно.
Напомним, что каток на площади был залит до Нового года. Здесь же расположилась ярмарка. Но уже 1 января здесь завалилась арка, и каток пришлось закрыть. Потом конструкцию отремонтировали, а каток открыли.
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