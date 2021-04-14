Эксплуатация катка в центре Мурманска повредила покрытие парка

Мурманская область >> Происшествия >> 14.04.2021

В парке на пл. Пять углов состояние асфальта неудовлетворительное. Причина – установленный в этом месте новогодний каток.

«Мурманские городские парки и скверы» и «Мурманконгресс» провели осмотр территории. Покрытии дорожек у ул. Воровского все в трещинах, значит, каток зимой был установлен и эксплуатировался с нарушениями. Деформация обнаружена только после схода снега.

Реконструкцию сквера с укладкой покрытия делали в 2015 г., и за 6 лет претензий со стороны населения к покрытию не было.

Что делать в сложившейся ситуации будут решать на выездном совещании совместно с «Мурманконгресс». Будут определены мероприятия, сроки их выполнения и решен главный вопрос – кто будет платить за ремонт? Восстановление покрытия могут потребовать у компании, которая устанавливала каток и что-то сделала неправильно.

Напомним, что каток на площади был залит до Нового года. Здесь же расположилась ярмарка. Но уже 1 января здесь завалилась арка, и каток пришлось закрыть. Потом конструкцию отремонтировали, а каток открыли.





Рекомендуем по теме:

Сезон уличного катания на коньках откроется в Нарьян-Маре на этой неделе

Новый каток в Кандалакше откроет Ирина Слуцкая

В Вологде выбирают место для ледовой арены

Архангельский аэропорт ждет обновление

В Костомукше открылся каток с тайгой и северным сиянием

Новый каток появится в Сыктывкаре к новому году


Первоклассный сайт знакомств WAB2: ваша половинка уже ждет

Интернет-казино Pin Up - удовольствие и прибыль для игроков  

Как стать настоящей звездой караоке?

В НАО стартовали спортивные состязания среди оленеводов и чумработниц

Популярные заведения в России, которые стоит посетить

А. Парфенчиков встал на защиту карельских комаров

Как получить бонусы в онлайн покере для ставок
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2021 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета