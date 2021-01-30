В Коми депутат от КПРФ пожаловался на угрозы со стороны главы республики
Глава пресс-службы главы Коми Е. Ракин заявил, что конфликт депутата от КПРФ О. Михайлова с главой Коми В. Уйбой спровоцировал депутат, оскорбив чиновника, поэтому региональному главе пришлось требовать объяснений в довольно непривычной манере. Использовалась ненормативная лексика.
Аудиозапись произошедшего стала достоянием общественности, поэтому ситуация вызвала резонанс. В ЦК КПРФ заявили, что разберутся и соответствующим образом отреагируют.
Напомним, что все началось с ежегодного доклада главы Коми перед госсоветом региона. Регламент таков, что после окончания доклада депутаты могут задавать вопросы по теме, но Ракин начал оскорблять Уйбу и сделал это трижды. Но глава на провокацию не поддался, а дожидался перерыва заседания и уже за пределами зала потребовал объяснений. Ракин записал этот разговор, чтобы потом выложить в интернете.
Создается впечатление, что в КПРФ принимают кого попало, потому что в последнее время представители партии слишком часто стали представать в неприятных ситуациях.
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