В Коми депутат от КПРФ пожаловался на угрозы со стороны главы республики

Глава пресс-службы главы Коми Е. Ракин заявил, что конфликт депутата от КПРФ О. Михайлова с главой Коми В. Уйбой спровоцировал депутат, оскорбив чиновника, поэтому региональному главе пришлось требовать объяснений в довольно непривычной манере. Использовалась ненормативная лексика.



Аудиозапись произошедшего стала достоянием общественности, поэтому ситуация вызвала резонанс. В ЦК КПРФ заявили, что разберутся и соответствующим образом отреагируют.



Напомним, что все началось с ежегодного доклада главы Коми перед госсоветом региона. Регламент таков, что после окончания доклада депутаты могут задавать вопросы по теме, но Ракин начал оскорблять Уйбу и сделал это трижды. Но глава на провокацию не поддался, а дожидался перерыва заседания и уже за пределами зала потребовал объяснений. Ракин записал этот разговор, чтобы потом выложить в интернете.



Создается впечатление, что в КПРФ принимают кого попало, потому что в последнее время представители партии слишком часто стали представать в неприятных ситуациях.

