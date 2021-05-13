Три популярных мифа для новичков о беттинге

Сейчас одним из самых популярных видов заработка в интернете является беттинг. Ставки на спорт в букмекерских конторах делают люди разных возрастов. Некоторые это делают ради развлечения, а некоторые - чтобы улучшить свое финансовое положение.



Мифы о ставках на спорт

На беттинге можно разбогатеть.



Есть стратегия, которая гарантирует выигрыш игрока.



Все матчи договорные, и результат букмекерская контора знает наперед.



Беттинг даёт гарантию разбогатеть

Существует стратегия, гарантирующая выигрыш игрока

Букмекерская контора знает все результаты матчей наперед

Правда о беттинге

Здесь, как в любой игре, имеет место везение. Но оно вовсе не является определяющим фактором выигрышных ставок. Поэтому не следует полностью доверять своей интуиции и испытывать удачу. Хотя и эти методы иногда также срабатывают.



Заработок на беттинге в иностранных букмекерских конторах не выше, чем в отечественных. Все зависит от ставок самих игроков и коэффициента выигрыша той или иной команды.

ВАЖНО: Все ставки в любых букмекерских конторах облагаются налогом, независимо от того, в какой стране зарегистрирован букмекер.



ВАЖНО: Все ставки в любых букмекерских конторах облагаются налогом, независимо от того, в какой стране зарегистрирован букмекер. Риски на ставках на спорт далеко не всегда оправданы. Поэтому стоит делать ставку на ту сумму, который игрок готов потерять в случае поражения команды-фаворита.

