Три популярных мифа для новичков о беттинге

>> Происшествия >> 13.05.2021

Сейчас одним из самых популярных видов заработка в интернете является беттинг. Ставки на спорт в букмекерских конторах делают люди разных возрастов. Некоторые это делают ради развлечения, а некоторые - чтобы улучшить свое финансовое положение.

Мифы о ставках на спорт


Каждый из участников сталкивался с разными теориями, которые в конечном итоге оказались мифом. Самыми популярными среди них есть следующие:
  • На беттинге можно разбогатеть.
  • Есть стратегия, которая гарантирует выигрыш игрока.
  • Все матчи договорные, и результат букмекерская контора знает наперед.
Стоит развеять эти ложные убеждения.

Беттинг даёт гарантию разбогатеть


На самом деле разбогатеть на беттинге в букмекерских конторах можно. Но это сложно сделать. Для этого необходимо знать все о командах, участвующих в матчах, об игроках этих команд, о статистике проведенных матчей, и правильно сделать вывод. Тогда ставка может выиграть. И не стоит пренебрегать тщательным выбором букмекерской конторы, нужно найти надежную. Например, хорошим выбором будет, БК leon, ведь она проверена временем. К тому же в БК leon регистрация займет всего несколько минут.

Существует стратегия, гарантирующая выигрыш игрока


Есть слишком много факторов, которые влияют на исход матча. Поэтому нереально все в точности спрогнозировать, чтобы узнать, кто окажется победителем в конкретной игре. Ход игры всегда непредсказуемый. Поэтому просто анализа и предположений мало. Всегда может случится так, что слабая команда выиграет у сильной. Это человеческий фактор, который невозможно предугадать.

Букмекерская контора знает все результаты матчей наперед


Это выдумка тех игроков, которые проигрывают больше, чем выигрывают в беттинге. На самом деле ставки принимаются букмекером ещё до начала матча или в ходе игры. После матча они уже не учитываются. Поэтому никто не знает, как завершится тот или иной матч, в том числе и букмекерская контора. Она несёт такой же риск, как и участник. Ведь в случае выигрыша игроком букмекер теряет определенную сумму денег. Он никогда не платит командам за проигрыш.
Три популярных мифа для новичков о беттинге

Правда о беттинге


Участники, которые делают ставки на спорт, и особенно новички должны знать о некоторых правилах, аксиомах в беттинге.
  • Здесь, как в любой игре, имеет место везение. Но оно вовсе не является определяющим фактором выигрышных ставок. Поэтому не следует полностью доверять своей интуиции и испытывать удачу. Хотя и эти методы иногда также срабатывают.
  • Заработок на беттинге в иностранных букмекерских конторах не выше, чем в отечественных. Все зависит от ставок самих игроков и коэффициента выигрыша той или иной команды.
    ВАЖНО: Все ставки в любых букмекерских конторах облагаются налогом, независимо от того, в какой стране зарегистрирован букмекер.
  • Риски на ставках на спорт далеко не всегда оправданы. Поэтому стоит делать ставку на ту сумму, который игрок готов потерять в случае поражения команды-фаворита.

Кроме этого, есть множество принципов беттинга и других мифов о нем. Как рассказывает портал о спорте и беттинге https://prosports.ru/, чтобы разобраться в этом, необходимо внимательно изучать правила букмекера, стратегии других игроков, статистику играющих команд, а также уметь учиться на своих победах и поражениях.





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