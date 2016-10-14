На ликвидацию нефтеразлива в Коми привлекли около 100 человек

Республика Коми >> Происшествия >> 15.05.2021

100 человек, 32 единицы спецтехники привлечены к ликвидации разлива нефтесодержащей субстанции, попавшей в р. Колву в Усинске. В республике действует режим ЧС, развернуто 6 рубежей реагирования.

Аттестованными силами продолжается установка заграждений, сбор радужной пленки сорбентом. Всего на территории Коми установят 2,5 тыс. м боновых заграждений.

Оперативный штаб следит за ситуацией. На месте побывал глава Коми В. Уйба, начальник ГУ МЧС РФ по Коми О. Нецкий.

Дополнительные рубежи развернуты у с. Колва, устья р. Колва. К работе привлечен персонал нефтяных компаний, частные лица с баржами, катерами. Площадь разлива нефти уточняют.

Администрация Усинска не подтверждает информацию о том, что жители останутся без воды, так как для хозяйственно-бытовых нужд вода из реки не используется.

Утечка нефти произошла на границе НАО и Коми, а источником стал нефтесборный коллектор скважины Ошского месторождения. "Лукойл-Коми" остановил перекачку нефти из трубопровода, в котором произошла утечка, отправив сотрудников для определения площади распространения жидкости и ее локализации.





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