На ликвидацию нефтеразлива в Коми привлекли около 100 человек

100 человек, 32 единицы спецтехники привлечены к ликвидации разлива нефтесодержащей субстанции, попавшей в р. Колву в Усинске. В республике действует режим ЧС, развернуто 6 рубежей реагирования.



Аттестованными силами продолжается установка заграждений, сбор радужной пленки сорбентом. Всего на территории Коми установят 2,5 тыс. м боновых заграждений.



Оперативный штаб следит за ситуацией. На месте побывал глава Коми В. Уйба, начальник ГУ МЧС РФ по Коми О. Нецкий.



Дополнительные рубежи развернуты у с. Колва, устья р. Колва. К работе привлечен персонал нефтяных компаний, частные лица с баржами, катерами. Площадь разлива нефти уточняют.



Администрация Усинска не подтверждает информацию о том, что жители останутся без воды, так как для хозяйственно-бытовых нужд вода из реки не используется.



Утечка нефти произошла на границе НАО и Коми, а источником стал нефтесборный коллектор скважины Ошского месторождения. "Лукойл-Коми" остановил перекачку нефти из трубопровода, в котором произошла утечка, отправив сотрудников для определения площади распространения жидкости и ее локализации.

