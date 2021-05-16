Житель Череповца обвинил правительство в расстреле школьников

Житель Череповца Ю. Макаров вышел на одиночный пикет и стоял рядом с кинотеатром "Комсомолец". Он держал плакат, который обвинял власти в расстреле школьников в Казани. Мужчина не понимает, как в стране, где есть профессиональная армия, масса организаций силовых структур охранять школьников продолжают частные охранные агентства?



Марков считает виновным правительство, так как гибель школьников, преподавателей, которые их защищали, предотвратить можно было бы. Но в школу заходили все без разбора, в том числе человек с ружьем, которого никто не остановил. И делать это было некому, потому что кроме вахтерши никакой охраны не было.



С Макаровым согласны не только жители Череповца, но и всего региона. Они требуют принятия мер безопасности, которые не допустят повторения казанской трагедии.



Напомним, что экс-ученик казанской школы №175 зашел в нее с ружьем, устроив стрельбу. Погибли 2 учителя и 7 детей, многие с многочисленными пулевыми ранениями находятся в больницах. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.