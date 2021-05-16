Житель Череповца обвинил правительство в расстреле школьников

Вологодская область >> Происшествия >> 16.05.2021

Житель Череповца Ю. Макаров вышел на одиночный пикет и стоял рядом с кинотеатром "Комсомолец". Он держал плакат, который обвинял власти в расстреле школьников в Казани. Мужчина не понимает, как в стране, где есть профессиональная армия, масса организаций силовых структур охранять школьников продолжают частные охранные агентства?

Марков считает виновным правительство, так как гибель школьников, преподавателей, которые их защищали, предотвратить можно было бы. Но в школу заходили все без разбора, в том числе человек с ружьем, которого никто не остановил. И делать это было некому, потому что кроме вахтерши никакой охраны не было.

С Макаровым согласны не только жители Череповца, но и всего региона. Они требуют принятия мер безопасности, которые не допустят повторения казанской трагедии.

Напомним, что экс-ученик казанской школы №175 зашел в нее с ружьем, устроив стрельбу. Погибли 2 учителя и 7 детей, многие с многочисленными пулевыми ранениями находятся в больницах. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.





Рекомендуем по теме:

В петрозаводском лицее №1 борьба вшами закончилась аллергией

В Череповце на самообразование перешли более 300 школьников

В Вологде увеличен размер губернаторских стипендий с 3 до 10 тыс. руб.

В Череповце поощрили учителей, подготовивших победителей олимпиад школьников

"Северсталь" открывает инженерные классы в школах

25 классов в 14 школах Череповца закрыты на карантин


Администрация выделит новое помещение для народного спортклуба Мончегорска

Расходы бюджета на сельское хозяйство в Карелии упали на 80%

Последние звонки в Коми: что разрешено и что запрещено

Ученый из Коми рассказал, почему сложно победить борщевик

Для школьников Поморья создают уникальный образовательный центр «Созвездие»

В Сыктывкаре выбрали лучших бодибилдеров

В НАО стартовал 4-й чемпионат профмастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2021 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета