Ученик 2-го класса сыктывкарской школы угрожает учителям и одноклассникам

Республика Коми >> Происшествия >> 28.05.2021

Учеников второго класса терроризирует и оскорбляет мальчик. Он нападает на учителей и одноклассников, вредит имуществу и ведет себя неадекватно. Из-за него много раз срывались уроки. Сам мальчик завел тетрадь, в которую записывает фамилии тех, кого собирается убить. На него написано 8 жалоб в полицию и одна направлена в Следком.

В УМВД Сыктывкара сообщили, что отдел по делам несовершеннолетних рассматривает материалы проверок в отношении этого несовершеннолетнего 2012 г. р. Заявителями выступают родители учащихся и педагоги. В обращениях есть жалобы на нанесение вреда здоровью, оскорбления, повреждение имущества.

Семья мальчика на учете ранее не состояла. Он воспитывается в неполной семье, и, видимо, один родитель не в состоянии справиться с буйным характером мальчика. Материалы проверок направят в комиссию по делам несовершеннолетних, чтобы были приняты меры общественного воздействия. Ребенка поставят на профилактический учет. Но школа с ним не хочет иметь никаких отношений, потому что дети находятся под постоянным психологическим воздействием и просто боятся идти в школу.





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