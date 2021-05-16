На озере в Карелии перевернулась лодка с отдыхающими
Плывущая по озеру Медвежьегорского района лодка перевернулась. В ней находилась семья. В результате двое детей утонули, а поиски родителей еще продолжаются.
Тела двух девочек спасатели нашли сразу, а для поиска родителей задействовали водолазов.
Возраст детей - 3 года и 6 лет. Семья решила поплавать на озере Кумчозеро у д. Покровское. Лодка могла перевернуться от сильного толчка во время поворота, а на людях спасательных жилетов не было. Сейчас на месте ЧП работают специалисты поисково-спасательной службы и петрозаводские спасатели.
Утонувшие жили в Медвежьегорске. Они приехали отдыхать, планировали рыбалку.
Возбуждено уголовное дело по ст. 109 ч. 3 УК России, а расследование взяло под контроль надзорное ведомство.
В Карелии планируется проводить усиленные рейды МЧС, КРПСС для проверки соблюдения на воде правил безопасности. Если бы у членов семьи были спасательные жилеты, все бы выжили. Именно на родителях в данном случае лежит ответственность за случившееся. Они не обезопасили своих детей.
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