На озере в Карелии перевернулась лодка с отдыхающими

Республика Карелия >> Происшествия >> 15.06.2021

Плывущая по озеру Медвежьегорского района лодка перевернулась. В ней находилась семья. В результате двое детей утонули, а поиски родителей еще продолжаются.

Тела двух девочек спасатели нашли сразу, а для поиска родителей задействовали водолазов.

Возраст детей - 3 года и 6 лет. Семья решила поплавать на озере Кумчозеро у д. Покровское. Лодка могла перевернуться от сильного толчка во время поворота, а на людях спасательных жилетов не было. Сейчас на месте ЧП работают специалисты поисково-спасательной службы и петрозаводские спасатели.

Утонувшие жили в Медвежьегорске. Они приехали отдыхать, планировали рыбалку.

Возбуждено уголовное дело по ст. 109 ч. 3 УК России, а расследование взяло под контроль надзорное ведомство.

В Карелии планируется проводить усиленные рейды МЧС, КРПСС для проверки соблюдения на воде правил безопасности. Если бы у членов семьи были спасательные жилеты, все бы выжили. Именно на родителях в данном случае лежит ответственность за случившееся. Они не обезопасили своих детей.





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