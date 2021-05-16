В детский сад Петрозаводска привезли гнилые продукты

Поставщик питания компания «Надежда» постоянно получает жалобы от от фирм, с которыми работает, но только после претензий меняет товар, надеясь на то, что удастся пристроить гнилье.



Сейчас с этим разбираются, потому что нельзя поставлять в детские сады такой товар. О проблеме рассказал глава города после того, как получил информацию из дошкольного учреждения №12, куда в очередной раз привезли гнилье. Кладовщик эту поставку не принял, отправив назад. В детсад направлена комиссия из сотрудников управления образования, депутатов.



Поставщик «Надежда» имеет дурную славу. Он регулярно выходит на тендеры, снижает цены, получает претензии по качеству, а потом меняет товар. Такая ситуация неприемлема, особенно с предприятием, которое продукту поставляет детям. Пакеты, которые привозит фирма больше похожи по наполнению на мусорные.



Теперь соответствующие органы будут разбираться, куда фирма еще поставляла такие "продукты". Будут приняты меры, чтобы отходы не попадали в детские сады. Таких поставщиков нужно заносить в черный список.



Глава Петрозаводска считает, что такая схема работы не случайность, а у владельца компании отсутствует совесть. Он везет «дрянь» людям, которые платят за качественный продукты и пытается убедить приемщиков в том, что они качественные.