В Минздраве региона рассказали о состоянии экипажа самолета, потерпевшего крушение в Поморье

Архангельская область >> Происшествия >> 26.06.2021

Межгосударственный авиакомитет (МАК) собрал комиссию по расследованию причин неправильной посадки самолета в Архангельской области, в результате чего судно сгорело, пилот с пассажиром получили травмы.

24 июня легкомоторный самолет, числящийся за лесопожарной охраной, вылетел с Верхней Тоймы в Сыктывкар. "Пайпер ПА-28" принадлежал "Авиалесоохране". Он осуществлял плановую проверку лесов Архангельской области. Полет шел в штатном режиме, а вечером перестал выходить на связь. Его нашел экипаж вертолета МИ-8, отправившийся на поиски, в 70 км от п. Яренск в Ленском районе АО. Самолет потерпел крушение. Пострадавших доставили в Котласскую больницу.

Пока причиной вынужденной посадки называется отказ двигателя. Идет проверка инцидента. Это не первый случай аварии по причине отказа двигателя самолета за последний месяц.

Пациенты в состоянии средней тяжести, у них черепно-мозговые травмы, травмы позвоночника, поэтому они находятся в травматологии. Их состояние стабильное. Прогнозов врачи не дают.





Рекомендуем по теме:

В Коми получили второй Ан-24 для внутрирегиональных маршрутов

Морпех Североморска попал в больницу после салюта в честь Дня ВМФ

Реабилитационное лечение в медицинских организациях Поморья получили 2.3 тыс. северян

7 детей утонули в Архангельской области с начала купального сезона

В Череповце участились травмы людей, катающихся на горках

Мурманск окажет поддержку родственникам пропавшего Ми-8


Жителям Мурманской области в сентябре предоставят возможность проголосовать дистанционно

Архангельский мусорный комплекс за первую неделю работы переработал 10 тонн отходов

В Сыктывкаре состоялся бизнес-завтрак с предпринимателями

В мае саперы обезвредили в Карелии 45 взрывоопасных предметов

В Минздраве Поморья определились с судьбой поликлиники на ул. Гайдара, 3

Ученик 2-го класса сыктывкарской школы угрожает учителям и одноклассникам

В регионе начался основной этап сдачи ЕГЭ
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2021 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета