В Минздраве региона рассказали о состоянии экипажа самолета, потерпевшего крушение в Поморье
Межгосударственный авиакомитет (МАК) собрал комиссию по расследованию причин неправильной посадки самолета в Архангельской области, в результате чего судно сгорело, пилот с пассажиром получили травмы.
24 июня легкомоторный самолет, числящийся за лесопожарной охраной, вылетел с Верхней Тоймы в Сыктывкар. "Пайпер ПА-28" принадлежал "Авиалесоохране". Он осуществлял плановую проверку лесов Архангельской области. Полет шел в штатном режиме, а вечером перестал выходить на связь. Его нашел экипаж вертолета МИ-8, отправившийся на поиски, в 70 км от п. Яренск в Ленском районе АО. Самолет потерпел крушение. Пострадавших доставили в Котласскую больницу.
Пока причиной вынужденной посадки называется отказ двигателя. Идет проверка инцидента. Это не первый случай аварии по причине отказа двигателя самолета за последний месяц.
Пациенты в состоянии средней тяжести, у них черепно-мозговые травмы, травмы позвоночника, поэтому они находятся в травматологии. Их состояние стабильное. Прогнозов врачи не дают.
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