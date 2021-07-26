Лесные пожары из Карелии могут перекинуться на Финляндию

Главное лесное управление страны наблюдает за лесными пожарами, бушующими в Карелии. С очагами на своей территории там справляются.

Не исключена возможность пожаров в Финляндии, так как на границе лишь узкая полоса. Огонь может распространиться без деревьев. Жаркое засушливое лето – главная причина пожаров в Финляндии, но их быстро заметили, потушили. Но расслабляться нельзя, нужно мониторить ситуацию. Разведывательные полеты - один из действенных методов выявления очагов возгорания.



Финский метеорологический институт предупредил об опасности разведения огня. Туристам в пожароопасный сезон нельзя разводить костры даже в отведенных для этого местах. Люди усвоили, что нельзя разводить костер, жарить гриль на воздухе. В лесах проводят «полевые рейды», инспекторы проверяют наличие несанкционированных костров.



Mets?hallitus — структура, подчиняющаяся министерству лесного хозяйства Суоми. Она отвечает за государственные леса. В ведение этого ведомства входит треть территории Финляндии.



Напомним, что из-за лесных пожаров в Карелии введи режим ЧС. В республике 21 лесной пожар на 8702 га. Для тушения помощь привлекается из других регионов, привлечены вертолеты ЗВО.

