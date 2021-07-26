Лесные пожары из Карелии могут перекинуться на Финляндию
Главное лесное управление страны наблюдает за лесными пожарами, бушующими в Карелии. С очагами на своей территории там справляются.
Не исключена возможность пожаров в Финляндии, так как на границе лишь узкая полоса. Огонь может распространиться без деревьев. Жаркое засушливое лето – главная причина пожаров в Финляндии, но их быстро заметили, потушили. Но расслабляться нельзя, нужно мониторить ситуацию. Разведывательные полеты - один из действенных методов выявления очагов возгорания.
Финский метеорологический институт предупредил об опасности разведения огня. Туристам в пожароопасный сезон нельзя разводить костры даже в отведенных для этого местах. Люди усвоили, что нельзя разводить костер, жарить гриль на воздухе. В лесах проводят «полевые рейды», инспекторы проверяют наличие несанкционированных костров.
Mets?hallitus — структура, подчиняющаяся министерству лесного хозяйства Суоми. Она отвечает за государственные леса. В ведение этого ведомства входит треть территории Финляндии.
Напомним, что из-за лесных пожаров в Карелии введи режим ЧС. В республике 21 лесной пожар на 8702 га. Для тушения помощь привлекается из других регионов, привлечены вертолеты ЗВО.
Рекомендуем по теме:
Координацией деятельности заполярных ученых займется Совет по развитию инноваций Мурманской области
Сольвычегодский историко-художественный музей осваивает новые формы повествования
В Мурманском художественном музее откроется выставка «Морская стихия"
В Карелии разработали пеший маршрут для туристов, посещающих Соловки
Детский сад в 105-м микрорайоне Череповца должны сдать к 1 сентября
После вакцинации от коронавируса в Коми заболели 75 человек
Минздрав подготовил перечень каналов связи пациентов с медучреждениями Мурманской области