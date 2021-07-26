Лесные пожары из Карелии могут перекинуться на Финляндию

Республика Карелия >> Происшествия >> 26.07.2021

Главное лесное управление страны наблюдает за лесными пожарами, бушующими в Карелии. С очагами на своей территории там справляются.
Не исключена возможность пожаров в Финляндии, так как на границе лишь узкая полоса. Огонь может распространиться без деревьев. Жаркое засушливое лето – главная причина пожаров в Финляндии, но их быстро заметили, потушили. Но расслабляться нельзя, нужно мониторить ситуацию. Разведывательные полеты - один из действенных методов выявления очагов возгорания.

Финский метеорологический институт предупредил об опасности разведения огня. Туристам в пожароопасный сезон нельзя разводить костры даже в отведенных для этого местах. Люди усвоили, что нельзя разводить костер, жарить гриль на воздухе. В лесах проводят «полевые рейды», инспекторы проверяют наличие несанкционированных костров.

Mets?hallitus — структура, подчиняющаяся министерству лесного хозяйства Суоми. Она отвечает за государственные леса. В ведение этого ведомства входит треть территории Финляндии.

Напомним, что из-за лесных пожаров в Карелии введи режим ЧС. В республике 21 лесной пожар на 8702 га. Для тушения помощь привлекается из других регионов, привлечены вертолеты ЗВО.





Рекомендуем по теме:

В Мурманской области сохраняется высокая степень пожароопасности

В Ненецком округе закрыт пожароопасный сезон

102 дня Карелия жила в условиях особого противопожарного режима

Минприроды Карелии получит на техперевооружение пожарной службы 34 млн руб.

Карелия и Финляндия будут сотрудничать в области выращивания посадочного материала для лесов

Акции "Береги лес" в Коми призвана защитить лес от пожаров


Координацией деятельности заполярных ученых займется Совет по развитию инноваций Мурманской области

Сольвычегодский историко-художественный музей осваивает новые формы повествования

В Мурманском художественном музее откроется выставка «Морская стихия"

В Карелии разработали пеший маршрут для туристов, посещающих Соловки

Детский сад в 105-м микрорайоне Череповца должны сдать к 1 сентября

После вакцинации от коронавируса в Коми заболели 75 человек

Минздрав подготовил перечень каналов связи пациентов с медучреждениями Мурманской области
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2021 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета