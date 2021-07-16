Форелеводческое хозяйство в Приладожье оштрафовали на 450 тыс. руб. за захоронение 6 тонн рыбы

Россельхознадзор запрещает захоранивать биологические отходы в земле, поскольку есть риск распространения всевозможных заболеваний. Форелеводы своим захоронением рыбы испортили 72 кв. м. сельскохозяйственной земли.



В Россельхознадзор республики поступило заявление от жителя Лахденпохского района, жаловавшегося на то, что сотрудники приладожского форелеводческого хозяйства закопали в землю целую партию мертвой радужной форели. Инспекторы эту информацию проверили и выяснили, что на сельхозземлях, взятых в аренду форелеводами, находится самовольно вырытая компостная яма с 6 тоннами мертвой форели, переложенной опилками. Верхний слой укрыт пленкой, засыпан опилками. Но короб негерметичен. Глава предприятия считает, что яма безопасна, а территория обработана перекисью и гипохлоритом натрия.



Предприятие привлекли к ответственности по ст. 8.7 ч. 2 КоАП России и оштрафовали на 200 тыс. руб., а до этого еще на 250 тыс. руб. Форелеводы со штрафом не согласились и оспорили это решение в Лахденпохский райсуде, но суд оставил в силе постановление Россельхознадзора.