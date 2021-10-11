Хищники разгуливают по улицам городов и поселков Карелии

Республика Карелия >> Происшествия >> 11.10.2021

Жители Костомукши постоянно натыкаются на лесных хищников. Для этого им даже нужно идти в лес. Хищники приходят поближе к человеку сами. С начала лета таких случаев зафиксировано несколько. Волки приходят на охоту, утаскивают дворовых собак. Так было в Вокнаволоке, за вокзалом, на дачных участках. Волков видели и в городе на ул. Ленинградской, АЕК, в Заречном, а Муезерский район недавно посетил кабан.

Но звери стараются людям на глаза не попадаться, поэтому гуляют ночью. Но камеры видеонаблюдения содержат немало материалов о том, как хищники гуляют у жилых домов.

Старший инспектор Госохотнадзора Костомукши Ю. Шпаков считает, что эта ситуация стала возможна после лесных пожаров. Территория пожаров была большой, поэтому звери испытывают проблемы с питанием, им приходится двигаться, чтобы выжить. Для волков собаки — лакомый кусочек. Опасность грозит домашним питомцам, которых на ночь надо запирать в вольере, а лучше брать в дом. Если на улице вкусного нет, звери уйдут. Но хозяева пренебрегают рекомендациями.





Рекомендуем по теме:

В Карелии закрыли часть акватории Ладожского озера

Лесные пожары из Карелии могут перекинуться на Финляндию

Охоту на медведя в Коми предложили сделать коммерческой

4,5 млн руб. отдали жители Карелии аферистам с начала апреля

Чупу терроризируют медведи

Дикие волки стали появляться на улицах Красавино


У Череповецкого строительного колледжа впервые появилось здание кампуса

Экс-участница «Уральских пельменей» Михалкова посетила акцию «Вода России» в Сыктывкаре

Ремонт Национального драмтеатра Коми начнется не раньше 2024 г.

Олонецкий молочный комбинат могут выселить

В Национальном музее Карелии состоится уникальная выставка

У Архангельского моста построят смотровые площадки

В Мурманске открыли экотропу на горе Горелая
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2021 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета