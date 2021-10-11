Хищники разгуливают по улицам городов и поселков Карелии

Жители Костомукши постоянно натыкаются на лесных хищников. Для этого им даже нужно идти в лес. Хищники приходят поближе к человеку сами. С начала лета таких случаев зафиксировано несколько. Волки приходят на охоту, утаскивают дворовых собак. Так было в Вокнаволоке, за вокзалом, на дачных участках. Волков видели и в городе на ул. Ленинградской, АЕК, в Заречном, а Муезерский район недавно посетил кабан.



Но звери стараются людям на глаза не попадаться, поэтому гуляют ночью. Но камеры видеонаблюдения содержат немало материалов о том, как хищники гуляют у жилых домов.



Старший инспектор Госохотнадзора Костомукши Ю. Шпаков считает, что эта ситуация стала возможна после лесных пожаров. Территория пожаров была большой, поэтому звери испытывают проблемы с питанием, им приходится двигаться, чтобы выжить. Для волков собаки — лакомый кусочек. Опасность грозит домашним питомцам, которых на ночь надо запирать в вольере, а лучше брать в дом. Если на улице вкусного нет, звери уйдут. Но хозяева пренебрегают рекомендациями.

