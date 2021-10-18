На побережье в Северодвинске выбросило российский «Бериллий»

Архангельская область >> Происшествия >> 18.10.2021

На берег Белого моря в Северодвинске выбросило имитатор гидроакустического противодействия «Бериллий».

Это изделие 2547. Оно является средством РЭБ (радиоэлектронной борьбы) для подводной работы. Вес изделия 1,5 тонны, длина 8 м, диаметр 534 мм, выстреливает из торпедных аппаратов подлодок.

Такая махина приплыла к набережной Зрячева и перепугала горожан. Самые смелые фотографировали находку и выкладывали снимки в социальных сетях.

Самоходный автоматизированный прибор «Бериллий» служит ловушкой. Он применяется для подавления гидроакустических противолодочных сил, системы наведения торпед. Также он используется для отвлечения противолодочных сил на неправильные направления, дезориентировке самонаводящихся торпед, уклонению от гидроакустических буев.

Бывают практическая и учебная модели прибора. Вторая используется для обучения личного состава на подводных лодках во время учебных стрельб, а также в классах. Какую модель обнаружили в Северодвинске, и как она туда попала, не сообщается.





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